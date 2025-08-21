Poľsko plánuje na budúci rok bankám zvýšiť daň z príjmu z 19 na 30 percent, aby získalo ďalšie prostriedky na financovanie rastúcich zbrojných výdavkov.

Ministerstvo financií odhaduje, že zmena povedie k nárastu príjmov štátnej kasy o približne 6,5 miliardy zlotých (1,5 miliardy eur).

V roku 2027 by sa sadzba mala znížiť na 26 percent a neskôr postupne klesať na 23 percent.

Varšava od začiatku vojny na Ukrajine zvyšuje obranné výdavky. V roku 2026 plánuje vyčleniť na posilnenie ozbrojených síl päť percent hrubého domáceho produktu.

WA 25 Brusel - Na snímke poľský minister financií Andrzej Jan Domanski zvončekom začína zasadnutie ministrov financií členských krajín Európskej únie (EÚ) v budove Európskej rady v Bruseli v utorok 21. januára 2025. Poľsko oficiálne prevzalo od Maďarska šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady 1. januára. V súlade s mottom
