Poľský minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski oznámil zavedenie osobného investičného účtu (OKI), ktorý má podporiť dlhodobé investovanie a zvýšiť konkurencieschopnosť poľskej ekonomiky.

Nové opatrenie umožní investovať až do výšky 100-tisíc zlotých (23 387 eur) bez dane, pričom na sumy nad tento limit sa bude vzťahovať nízka daň z aktív vo výške 0,8 až 0,9 percenta hodnoty investície.

Domaňski označil OKI za najväčšiu daňovú úľavu pre sporiteľov v histórii krajiny. Vysvetlil, že v rámci účtu bude možné investovať do cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu, do fondov alebo uložiť peniaze na termínované vklady a do úročených štátnych dlhopisov v hodnote najviac 25-tisíc poľských zlotých.

Minister zdôraznil, že cieľom opatrenia je zvýšiť úroveň domácich investícií, ktoré sa v posledných rokoch pohybujú na nízkej úrovni. Poukázal, že viac ako polovica úspor poľských domácností je stále uložená v hotovosti alebo na bankových vkladoch, čo krajinu radí nad priemer Európskej únie a výrazne nad úroveň Švédska. Inšpiráciou pre návrh bol švédsky systém ISK, zavedený v roku 2012, ktorý dnes využíva 40 percent dospelej populácie tejto severskej krajiny. OKI má ambíciu stať sa podobne populárnym nástrojom aj v Poľsku.

Minister očakáva, že opatrenie podporí rozvoj kapitálového trhu, zlepší prístup firiem k financovaniu a prispeje k hospodárskemu rastu. Ďalšie časti investičného balíka majú byť predstavené ešte v priebehu tohto roka.