Poľské energetické spoločnosti PGE a ZE PAK by v najbližších mesiacoch mohli uzatvoriť dohodu s juhokórejským výrobcom technológií pre jadrové elektrárne KHNP. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ PGE Wojciech Dabrowski. Povolenia, súvisiace s posúdením dopadov na životné prostredie, by mal projekt výstavby tretej jadrovej elektrárne v Poľsku získať v horizonte troch až štyroch rokov, dodal šéf ZE PAK Piotr Wozny.

Rokovania s juhokórejským dodávateľom KHNP bude viesť účelová spoločnosť, ktorú vlastnia rovným dielom PGE a ZE PAK. Dohodu o jej založení poľské firmy podpísali v utorok.

V novembri 2021 schválila poľská vláda uznesenie o výstavbe prvých elektrární v Poľsku. Ako dodávateľa technológií pre prvú z nich v tom čase potvrdila americkú firmu Westinghouse. Lokalita na výstavbu druhej štátom podporovanej elektrárne zatiaľ nie je určená. Tretia elektráreň by mohla byť postavená v spolupráci s juhokórejskou spoločnosťou KHNP.