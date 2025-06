Jaroslaw Kaczynski bol znovuzvolený za lídra hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). V sobotu o tom drvivou väčšinou rozhodli delegáti na straníckom zjazde v stredopoľskom meste Przysucha.

Podľa PAP Kazycynskeho vo funkcii potvrdilo 1 214 z 1 300 delegátov. Strana tiež zvolila štyroch podpredsedov, vrátane bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra a bývalého ministra školstva Przemyslawa Czarneka.

„Je to veľká zodpovednosť, ale podstúpili ste – a ja sa tým netajím – určité riziko,“ povedal Kaczynski po hlasovaní. „Starnem, to sa nedá skrývať, ale verím, že to zvládnem, ale dokážem to len s vami,“ dodal. Kaczynski (76) je často považovaný za jednu z najmocnejších politických osobností v Poľsku, stranu PiS vedie od roku 2003.

Po znovuzvolení obvinil súčasnú centristickú koaličnú vládu z podkopávania demokracie a obmedzovania slobôd a vyzval členov strany, aby zdvojnásobili svoje úsilie pred parlamentnými voľbami naplánovanými na jeseň 2027.

PiS po ôsmich rokoch vlády stratila po parlamentných voľbách 15. októbra 2023 moc v prospech koalície troch proeurópskych strán vedenej Donaldom Tuskom.