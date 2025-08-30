Poľsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva i Estónsko požiadali spoločne Európsku komisiu (EK) o ďalšie financie na posilnenie svojich hraníc.
Ministri vnútra zmienených krajín ležiacich na východe EÚ zaslali ešte v piatok v tejto veci list výkonnej podpredsedníčke EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henne Virkkunenovej a eurokomisárovi pre vnútorné veci a migráciu Magnusovi Brunnerovi.
Tvrdia v ňom, že východná hranica EÚ sa stala akýmsi cvičiskom pre čoraz aktívnejšie hybridné vojnové taktiky. Medzi tie zaradili využívanie migrantov ako politického nástroja, kybernetické útoky, podpaľačstvo, sabotáže na zariadeniach kritickej infraštruktúry či narúšanie vzdušného priestoru. Zmienili, že v uplynulých mesiacov prileteli na územie ich krajín drony s výbušninami a došlo k incidentom v blízkosti civilných oblastí.
Predchádzajúca pomoc zo strany EÚ podľa nich pomohla posilniť ochranu hraníc. Tvrdia však, že súčasná situácia si v tomto smere vyžaduje ďalšie investície, ktoré by konkrétne chceli použiť na nákup pokročilých technológií vzdušného monitorovania, bezpilotných lietadiel i technológií na zneškodňovanie nepriateľských dronov. Zdôraznili tiež, že investície do bezpečnosti vo východnej Európe majú význam pre celú EÚ.
List menovite podpísali: poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski a jeho rezortní kolegovia – estónsky Igor Taro, lotyšský Rihards Kozlovskis, litovský Vladislav Kondratovič a fínska ministerka Mari Rantanenová.