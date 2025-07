Poľská vláda schválila novú stratégiu národnej bezpečnosti, teda rámcový dokument určujúci smerovanie pre všetky štátne inštitúcie.

Stratégia obsahuje štyri hlavné priority - neporušiteľnosť územia, zachovanie nezávislosti, bezpečnosť občanov a štátu a udržateľný rozvoj spolu s priaznivým formovaním bezpečnostného systému z pohľadu štátu.

Medzi strategické ciele patrí rozvoj systému všeobecnej obrany, posilnenie schopnosti ovplyvňovať medzinárodný poriadok, najmä prostredníctvom politiky NATO a Európskej únie v súlade s poľskými bezpečnostnými záujmami. Dokument ďalej stanovuje potrebu posilňovania hospodárskeho a technologického potenciálu, demografickej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Ide o prvú aktualizáciu stratégie od roku 2020. Zdôraznil, že dokument vznikal v spolupráci s Úradom národnej bezpečnosti (BBN) a má byť návodom pre činnosť štátnych orgánov v oblasti bezpečnosti.

Vláda zároveň prijala uznesenie, ktorým splnomocnila ministra obrany na podanie vyhlásenia o zapojení Poľska do úsilia o získanie finančnej pomoci z mechanizmu Európskej únie Security Action for Europe (SAFE). Tento nástroj, zameraný na posilnenie európskej obrany do roku 2030, počíta so sumou 150 miliárd eur vo forme úverov pre záujemcov z radov členských štátov.