Nové clá na dovoz automobilov do USA, platné od budúceho týždňa, spôsobujú vrásky výrobcom áut po celom svete. Najviac ich pocítia Japonsko a Južná Kórea, ktoré dominujú v dovoze vozidiel do Spojených štátov – spolu tvoria tretinu všetkého dovozu a až dve tretiny mimoamerického importu. Mexiko a Kanada, hoci sú stále zahrnuté do ciel, budú do istej miery ušetrené vďaka už existujúcim obchodným dohodám.

Japonské a juhokórejské spoločnosti zároveň v minulom roku vyrobili viac ako štvrtinu všetkých batérií pre elektrické vozidlá, čím sa zaradili medzi najvýznamnejších konkurentov Číny, ktorá má v tomto sektore dominantné postavenie.

„Donald Trump obhajuje svoje rozhodnutia snahou o návrat výrobných pracovných miest do srdca Ameriky, no jeho tvrdý postoj voči týmto dvom ázijským spojencom vyznieva prinajmenšom paradoxne,“ uviedol David Fickling pre agentúru Bloomberg. Pripomína, že Južná Kórea bola v roku 2023 najväčším zahraničným investorom do nových projektov v USA – podpísala zmluvy na výstavbu závodov v hodnote 21,5 miliardy dolárov. Japonsko medzitým desaťročia zhromažďovalo najväčšie portfólio priamych zahraničných investícií v Spojených štátoch, ktoré dosiahlo hodnotu 783 miliárd dolárov.

„Ak má mať americký automobilový priemysel elektrickú budúcnosť, ako na tom trvajú jeho najvyšší predstavitelia, bude potrebovať tieto ázijské podniky, aby uspel,“ dopĺňa Fickling.

Číne sa otvára príležitosť

Spoločnosti Hyundai a Kia zaznamenávajú vyššie príjmy na americkom trhu než na svojom domácom. Ich závody v USA však dokážu zmontovať iba približne tretinu z dvoch miliónov vozidiel, ktoré v minulom roku predali v Severnej Amerike. Ich ziskové marže sa zvyčajne pohybujú na nízkej úrovni – často iba v jednociferných hodnotách.

Medzitým čelia narastajúcej konkurencii zo strany čínskych výrobcov, ktorí získavajú výhodu vďaka pokročilejším a cenovo výhodnejším lítium-iónovým batériám. Tento typ batérií rýchlo preberá dominantnú pozíciu v segmente elektrických vozidiel.

Nepripravené obchodné zásahy, ako upozorňuje história, majú tendenciu negatívne sa obrátiť proti svojim iniciátorom. Clá, ktoré Trump zaviedol na oceľ a hliník v roku 2018, spôsobili americkej ekonomike stratu 4,6 miliardy dolárov mesačne v dôsledku zvýšených nákladov a poklesu daňových príjmov. Podobne aj clá prezidenta Obamu na čínske solárne panely z roku 2012 viedli k odvetným opatreniam, ktoré zdecimovali domácu výrobu solárneho polysilikónu.

„História opakovane ukázala, že protekcionizmus môže krátkodobo priniesť zisky, no z dlhodobého hľadiska je to slepá ulička. Trumpovo zasahovanie do dodávateľských reťazcov mimo Číny len posilňuje vplyv Pekingu v automobilovej budúcnosti,” konštatuje Fickling.