Drastické kroky Trumpovej administratívy začínajú mať vplyv na vzťahy v amerických firmách. Politické debaty v kanceláriách sú na vzostupe, pričom nedávna štúdia platformy Resume Now poukázala na to, že môže medzi kolegami spôsobovať napätie.

Prevažná väčšina zamestnancov (91 percent) má osobnú skúsenosť s politickými diskusiami na pracovisku. Až 81 percent respondentov je presvedčených, že sa napätie v práci od znovuzvolenia prezidenta Donalda Trumpa zvýšilo. Viac ako polovica opýtaných sa aktívne vyhýba kolegom s odlišnými názormi.

V čase, keď je nízka angažovanosť zamestnancov stále veľkým problémom, by mohli firmy pouvažovať o zavedení pravidiel, ktoré by usmerňovali politické diskusie na pracovisku. Takmer všetci opýtaní zamestnanci (92 percent) by takéto opatrenia uvítali. „Firmy by mohli zvážiť pravidlá na podporu profesionality a sústredenia na pracovné témy. Zároveň ale musia zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili vypočutí a rešpektovaní,“ vysvetlil pre Fortune kariérny expert Keith Spencer.

Podľa neho by ale spoločnosti nemali politické rozhovory úplne zakazovať. Namiesto toho by sa mali zamerať na vytvorenie pravidiel, ktoré podporujú úctivú komunikáciu, a následne ich dôsledne presadzovať. Cieľom je predísť dojmu, že niektoré názory sú na pracovisku potláčané viac než ostatné.