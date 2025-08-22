Poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky zaznamenalo v prvom týždni náboru do pilotného programu skracovania pracovného času so zachovaním mzdy žiadosti od 150 subjektov, čo označilo za veľký záujem. Ďalších 694 žiadostí je aktuálne rozpracovaných v systéme. O vstup do schémy sa môžu subjekty uchádzať do 15. septembra.
Program je otvorený pre mikro, malé a stredné podniky, ako aj pre veľké firmy a verejné inštitúcie. Cieľom je preveriť fungovanie rôznych modelov kratšieho pracovného času v odlišných organizačných podmienkach. Ministerka Agnieszka Dziemianowicz-Bak konštatovala, že doterajší záujem potvrdzuje pripravenosť zamestnávateľov využiť príležitosť testovať kratší pracovný čas pri zachovaní mzdy.
Financovanie zabezpečia rezervy fondu práce. Prostriedky možno využiť výlučne na zmeny organizačných a technologických procesov, školenia pracovníkov alebo spolufinancovanie ich miezd počas účasti v programe.
Podmienkou účasti je zapojenie najmenej polovice zamestnancov danej firmy, zachovanie miezd a istoty zamestnania. Organizácie si môžu zvoliť model štvordňového pracovného týždňa, kratších pracovných dní, predĺžených dovoleniek či flexibilného začiatku práce. Program bude realizovaný v troch etapách - prípravnej do konca tohto roka, testovacej počas budúceho a vyhodnocovacej, ktorá sa skončí v máji 2027.