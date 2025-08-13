V Poľsku po ruskej invázii na Ukrajinu vzrástol záujem o vlastníctvo zbrane. Tisíce ľudí požiadali o povolenie a čoraz viac ich vstupuje do športových streleckých klubov alebo sa stáva zberateľmi, čo sú najľahšie cesty na obstaranie si zbraní.
Kým v roku 2020 polícia vydala 10 200 povolení, o dva roky neskôr sa počet viac ako strojnásobil na 34 400, pričom vlani vydala rekordných 43 400 zbrojných preukazov.
Akokoľvek záujem o zbrane vzrástol, Poľsko je v tomto smere v Európe až na poslednom mieste. „Sme najviac odzbrojeným národom v Európe,“ povedal advokát a expert na zbrojné predpisy Krzysztof Kuczyński. V poľských rukách je v súčasnosti približne milión zbraní.
V krajine pripadá na sto obyvateľov 2,5 zbrane, zatiaľ čo európsky rebríček vedie Fínsko s 32,4 zbraňami na sto obyvateľov, nasledované Rakúskom (30), Cyprom (29,1) a Maltou (28,3).