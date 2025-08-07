Nemecká spoločnosť ZF plánuje do polovice roka 2026 úplne zatvoriť svoju továreň v Detve. Závod sa zameriava na výrobu komponentov pre podvozky a systémy riadenia a pracuje v ňom približne 250 zamestnancov. Výrobu presunie ZF najmä do továrne v Leviciach.
Firma informovala, že pre pretrvávajúci slabý automobilový trh a narušenia v dodávateľskom reťazci už nedokáže konkurovať s prevádzkou v Detve. Rokovania so zástupcami zamestnancov sa podľa nej začnú čoskoro.
Továreň pod Poľanou založili v roku 2019 ako satelitné pracovisko hlavného závodu v Leviciach a na začiatku profitovala z blízkosti kľúčového dodávateľa hliníkových výkovkov. V marci 2023 však tento dodávateľ ukončil svoju činnosť v Detve, čím sa eliminoval jeden z hlavných faktorov ziskovosti.
Primátor Detvy Branislav Baran vyjadril nádej, že sa podarí nájsť nového investora pre obidve haly v areáli detvianskeho priemyselného parku. „Urobíme maximum, aby u nás mohol nový investor začať podnikať bez zbytočných komplikácií,“ konštatoval.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poznamenalo, že od 1. júla neeviduje nahlásené hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pod ktorý spadá aj okres Detva.