Požadované ceny britských nehnuteľností pokračovali v poklese aj na prelome júla a augusta, zatiaľ čo predaj v júli dosiahol päťročné maximum.
Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností, ktoré sa objavili na trhu od 13. júla do 9. augusta, klesla oproti predchádzajúcim štyrom týždňom o 1,3 percenta na 368 740 libier. Pre sledované obdobie roka ide o bežný rozsah poklesu, predchádzajúce dve štvortýždňové obdobia ale vykázali nezvyčajne výrazný cenový pokles. Navyše, tretina nehnuteľností mala zníženú cenu, čo predstavuje druhý najvyšší podiel pre sledované obdobie od začiatku meraní v roku 2012.
Za dlhším poklesom cien je vysoká konkurencia na trhu, čo sa odrazilo na objeme predaja. V júli sa vo Veľkej Británii uzatvorilo najviac predajných dohôd za toto obdobie roka od roku 2020, v ktorom dopyt podporovala pandémia. Navyše, na britskom trhu ďalej rastie aj ponuka voľných nehnuteľností.