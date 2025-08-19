Národná banka Slovenska zaznamenala opakované telefonáty, pri ktorých sa neznáme osoby vydávajú za jej zamestnancov s cieľom získať osobné údaje alebo prístup k bankovému účtu.

„Môže ísť o takzvaný vishing – podvodné telefonáty kombinované s falošnými SMS správami, e-mailami či webovými stránkami. Podvodníci sa môžu predstaviť menom reálneho zamestnanca NBS alebo polície a naliehavo žiadať o údajnú ochranu vašich peňazí, zaslanie údajov či dokonca finančný prevod,“ priblížila centrálna banka.

Formy podvodov sa neustále menia, ľudia by preto mali byť obozretní na nové spôsoby, akými sa podvodníci môžu snažiť oklamať ich. NBS pripomína, že nikdy nevolá občanom a nežiada ich o osobné údaje či investície.

