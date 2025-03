Diskutovalo sa o súčasných prekážkach a možných riešeniach, ktoré by mohli zlepšiť prístup podnikov k financovaniu.

Firmy si berú úvery, alternatívy zvyčajne nezvažujú

Európske firmy sú v porovnaní s USA tradične financované najmä prostredníctvom bankových úverov. Dôvodom je menej rozvinutý kapitálový trh, nižšia informovanosť podnikateľov o možnostiach alternatívneho financovania, ale aj historická úloha bankových úverov, ktoré sú považované za podnikateľský štandard. Dôležitým faktorom je aj regulácia, ktorá investorom zväzuje ruky. Príliš prísne pravidlá týkajúce sa regulácie finančných trhov a obzvlášť investičného bankovníctva, znižujú ochotu bánk a fondov investovať do rizikovejších aktív. Výsledkom je, že veľká časť kapitálu ostáva „uväznená“ v konzervatívnych investíciách, namiesto toho, aby podporila rastúce podniky.

“Európska ekonomika čoraz viac zaostáva za svetom a stráca dych v inováciách. EÚ sa preregulovala k nekonkurencieschopnosti”, konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. “Na zvrátenie tohto trendu, je potrebné znižovať regulačnú záťaž a zvýšiť produktivitu práce. To nejde bez investícií do výskumu, vývoja a vytvárania podmienok pre inovatívne firmy, vrátane ich dostatočného financovania”, dodáva.

Zdroj: SLOVCA ilustračné foto

Banky nie sú schopné financovať najmä prelomové nápady. Pre rastúce a inovatívne podniky sú často vhodné alternatívne zdroje, ako financovanie cez súkromného investora výmenou za podiel vo firme (private equity) či cez rozvojový kapitál pre začínajúce firmy (venture kapitál). Ponúkajú flexibilnejšie riešenia, no sú vnímané ako zložité a rizikové.

Ján Kutan zo Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu vraví, že podnikatelia majú obavy, že sa budú musieť vzdať časti kontroly nad firmou a zverejňovať o nej viac dát a informácií. „Mnoho majiteľov firiem si nevie predstaviť, že by do ich podnikania vstúpil investor a získal by podiel vo firme. Slovenskí podnikatelia radšej majú svoju firmu vo vlastných rukách, akoby vsadili na dynamický rast.”

Aj keď je často ťažké vzdať sa kontroly, ak sa nastaví spolupráca správne, pomáha firmám rýchlejšie rásť.

„Okrem peňazí investor do firmy prináša aj skúsenosti a kontakty, ktoré môžu otvárať dvere. Kľúčová je vždy dohoda medzi investorom a podnikateľom, nastavenie si jasných pravidiel a robiť rozhodnutia spoločne,“ doplnil Ján Kutan zo Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu

Zdroj: SLOVCA ilustračné foto

Ďalším problémom je málo firiem, ktoré sú vhodné na investíciu. Je ťažké nájsť zaujímavé projekty, ktoré môžu priniesť zisky. Potvrdzuje to aj Martin Chocholáček z Enterprise Investors: „V Poľsku robíme ročne 4 až 5 veľkých investičných transakcií, zatiaľ čo na Slovensku alebo v Česku je takáto príležitosť zriedkavá. Dôvodom nie je len menší trh, ale aj nedostatočná pripravenosť firiem na investorov.“

Výzvy spoločného európskeho kapitálového trhu

Ak chcú inovatívne firmy získať kapitál na burze, sú zvyčajne odkázané na lokálne kapitálové trhy. Zásadným problémom európskeho kapitálového trhu je jeho rozdrobenosť. Medzi členskými krajinami existujú výrazné rozdiely v legislatíve, zdaňovaní a regulácii.

Podľa Lukáša Bonka, generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov v Bratislave, je riešením hlbšia integrácia európskych kapitálových trhov. „Ak by sa podarilo zjednotiť legislatívu, harmonizovať regulácie a odstrániť bariéry pre cezhraničné investície, firmy v menších krajinách by mali lepší prístup k kapitálu. Dnes je získanie financovania cez kapitálový trh v Európe zbytočne zložité a podniky radšej hľadajú investorov v USA alebo vo Veľkej Británii, kde je proces jednoduchší a efektívnejší. Banky by mali opäť získať možnosť investovať vo väčšej miere priamo do akcií firiem tak, ako tomu bolo v minulosti pred zavedením striktných pravidiel, ktoré začala po Brexite opúšťať aj Veľká Británia .“

Zdroj: SLOVCA ilustračné foto

Bez zjednodušenia regulácii, bez odvahy podnikateľov budú stále atraktívnejšie investičné príležitosti v USA, či Ázii. Európa tak potrebuje zmeny, aby dokázala držať krok v inováciách a konkurencieschopnosti.