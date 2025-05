Americká Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) vypracovala plán na zrušenie všetkých obmedzení emisií skleníkových plynov produkovaných uhoľnými a plynovými elektrárňami v Spojených štátoch. S odvolaním sa na interné dokumenty agentúry to napísal denník The New York Times.

EPA v návrhu argumentuje tvrdením, že oxid uhličitý a ďalšie skleníkové plyny, ktoré produkujú elektrárne spaľovajúce fosílne palivá, „významne neprispievajú k nebezpečnému znečisteniu" či zmene klímy, pretože predstavujú len malý a klesajúci podiel na celosvetových emisiách. EPA tvrdí, že v roku 2022 bol americký podiel na celosvetových emisiách tri percentá, zatiaľ čo v roku 2005 bol päť a pol percenta.

Znižovanie týchto emisií by tiež podľa EPA nemalo žiadny významnejší vplyv na verejné zdravie a blahobyt. Administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena pred rokom pri zavádzaní nových obmedzení tvrdila, že vďaka týmto normám sa Spojené štáty do roku 2035 každoročne vyhnú 1 200 predčasným úmrtiam či 1 900 prípadom astmy. Medzi požiadavky Bidenovej administratívy okrem iného patrilo zachytávanie oxidu uhličitého pri spaľovaní a jeho bezpečné ukladanie elektrárňami.

EPA návrh predložila administratíve prezidenta Donalda Trumpa na posúdenie 2. mája, pričom sa očakáva, že oficiálne zverejnený bude s prípadnými úpravami v júni, píše NYT.

Trump dlhodobo popiera závery veľkej väčšiny vedcov, podľa ktorých má spaľovanie fosílnych palív veľkú úlohu v otepľovaní planéty a zmene klímy. Po jeho januárovom nástupe do funkcie USA odstúpili od celosvetovej parížskej klimatickej dohody, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie.