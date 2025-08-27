Analytici Goldman Sachs očakávajú rast prebytku ropy na trhu, ktorý stlačí ceny nadol. Podľa banky cena ropy Brent do konca roku 2026 klesne z aktuálnych 67 na 50 dolárov za barel.
Prebytok ponuky by mal v ročnom období od štvrtého kvartálu 2025 do 2026 dosiahnuť v priemere 1,8 milióna barelov denne. Globálne zásoby ropy tak do konca roku 2026 stúpnu o takmer 800 miliónov barelov.
Na členské štáty OECD pripadne v roku 2026 približne tretina zásob, teda 270 miliónov barelov. Slabší dopyt v týchto krajinách podľa banky prehĺbi tlak na pokles cien.