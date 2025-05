Za posledný rok sa viac ako polovici zamestnancov na Slovensku nezvýšila odmena za prácu. Zvýšenie platu sa týkalo menej ako 40-tich percent ľudí, pričom väčšina z nich boli muži. Naopak, mzda sa znížila takmer 13-tim percentám Slovákov.

Mzdová realita

Priemerná mzda za celý vlaňajšok dosiahla 1 524 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6,6 percenta, teda 94 eur. Po dvoch rokoch rástli aj reálne mzdy – v priemere o 3,7 percenta.

Rast reálnych platov podľa marketingovej riaditeľky agentúry Grafton Jitky Kouba naznačuje, že by si ľudia mohli z príjmu kúpiť o niečo viac, prípadne by si s ním mohli vystačiť rovnako ako v minulosti, a to aj pri zvyšovaní životných nákladov. Realita je ale iná a takmer štvrtina zamestnancov so svojou mzdou nevystačí a žije od výplaty k výplate. Len o niečo viac než štvrtine stačí ich plat nielen na pokrytie životných nákladov, ale aj na vytvorenie si finančnej rezervy.

Zamestnanci a zamestnávatelia

Pri nedostatočnom príjme je jedným z riešení hľadanie si lepšie platenej práce alebo požiadanie o zvýšenie mzdy. O tú chce tento rok požiadať približne 45 percent ľudí. Zvyšok buď váha alebo takýto krok neplánuje. Až polovica z tých, ktorým sa plat za posledný rok znížil, si hľadá novú prácu.

„Je pochopiteľné, že situácia zamestnávateľov nie je jednoduchá. Zvýšené sadzby dane z pridanej hodnoty či transakčná daň znamenajú vyššie vstupné náklady, či už ide o suroviny, energie, alebo akékoľvek finančné operácie. Nájsť zdroje na zvyšovanie miezd bude tento rok mimoriadne náročné,“ dodala Kouba. Na druhej strane, na pracovnom trhu chýbajú ľudia, preto by firmy nemali riskovať stratu kvalifikovaného zamestnanca. Využiť by mali aj benefity, aby si súčasných pracovníkov udržali, prípadne prilákali nových.