Estónska daňová a colná správa oznámila, že po sprísnení hraničných kontrol s Ruskom klesol počet porušení colných pravidiel o takmer tisíc na približne 4 300 prípadov. Podľa šéfa správy Voldemara Linna sa komplexné kontroly ukázali ako účinný odstrašujúci prostriedok. Jednotlivci aj firmy sa naďalej pokúšajú obchádzať predpisy.
Prísnejšie opatrenia platia od 8. augusta 2024 a nahradili dovtedajšie náhodné previerky. Ich cieľom je zabrániť tranzitu tovaru, na ktorý sa vzťahujú sankcie Európskej únie. Od začiatku ruskej invázie prijala 18 balíkov sankcií.
Väčšina porušení sa týkala vývozu hotovosti, súčiastok pre bezpilotné lietadlá, strelných zbraní, munície a rádiokomunikačných zariadení. Zaznamenané boli aj prípady tovaru dvojakého použitia. V niekoľkých prípadoch úrady začali trestné stíhanie.