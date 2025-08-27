Množstvo cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrťroku vzrástol medziročne o 4,1 percenta na 189,6 milióna osôb. Nákladná doprava naopak oslabila.
MHD využilo takmer 126 miliónov cestujúcich, čo je o 5,3 percenta viac ako vlani. Prímestskú a diaľkovú dopravu využilo 40,3 milióna cestujúcich (plus 1,7 percenta), železnicu takmer 19 miliónov. Výkony osobnej dopravy dosiahli 3,1 miliardy osobokilometrov, čo predstavuje rast o 10,8 percenta. Za prvý polrok osobná doprava stúpla o 4,1 percenta, počet osobokilometrov o 12,4 percenta.
Nákladná doprava v 2. štvrťroku prepravila 51,8 milióna ton tovaru, medziročne menej o 4,7 percenta. Pokles pretrváva piaty štvrťrok, hoci tempo sa spomalilo. Rozhodujúci vplyv mal mierny úbytok cestnej dopravy, takmer mínus 1 percento, a výrazný prepad ostatnej dopravy vrátane vodnej, leteckej či potrubnej s poklesom o 45 percent).
Výkony nákladnej dopravy klesli na 9,1 miliardy tonokilometrov, medziročne o 9,1 percenta. Cestná doprava stratila 9,1 percenta, železnica 7,5 percenta. Za prvý polrok sa objem nákladnej prepravy znížil o 7,5 percenta a výkony o 9,4 percenta ako za rovnaké obdobie v roku 2024.