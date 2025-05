Európske plynovody by sa podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétra Szijjártóa mali rozširovať podobne ako v Bulharsku, nie zatvárať ako na Ukrajine.

Nový plynovod bude súčasťou vertikálneho koridoru pre dodávky surovín z gréckych námorných prístavov do strednej Európy, uviedol Szijjártó. „Kým Ukrajina nás dostala do ťažkej situácie, Bulharsko spoľahlivo a zodpovedne zabezpečuje prepravu energetických zdrojov do Maďarska,“ dodal.

Maďarsko podľa neho cez Balkán dostáva takmer 21 miliónov kubických metrov plynu denne a bez týchto dodávok by nebolo možné zabezpečiť energetické potreby krajiny. Bulharsko teraz buduje nový plynovod, na ktorý sa Maďarsko napojí cez Rumunsko.

Energetickú bezpečnosť strednej a juhovýchodnej Európy označil za kritický problém pre celý kontinent. „Preto naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby poskytla finančné prostriedky na rozvoj infraštruktúry v regióne a nepracovala na oslabení bezpečnosti dodávok energie,“ zdôraznil predstaviteľ maďarskej vlády.