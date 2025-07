Štát sa snaží hľadať riešenia, aby nakupoval plyn čo najlacnejšie, reagovala ministerka hospodárstva Denisa Saková na vyjadrenia prezidenta Petra Pellegriniho o využití LNG terminálu v chorvátskom Krku.

„Robíme mix medzi dodávkami z Ruska a od partnerov v rámci Európy, pričom hlavným kritériom je cena,“ uviedla Saková.

Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar ju ubezpečil, že Záhreb procesuje viaceré investičné aktivity na zvýšenie skladovacej aj tranzitnej kapacity. Chorvátska strana takisto pracuje na investičnom projekte na zvýšenie prepravnej kapacity pre ropu od Jadranského mora na Slovensko.

Šéfka rezortu dodala, že obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu by malo pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku s tým, že do štátneho rozpočtu by ročne prichádzalo príjem okolo 500 až 700 miliónov eur.