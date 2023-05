Poľská spoločnosť EuRoPol GAZ, ktorá vlastní poľskú časť plynovodu Jamal, iniciovala arbitrážne konanie s ruskou plynárenskou firmou Gazprom. Požaduje od nej odškodné zhruba šesť miliárd zlotých (cez jednu miliardu eur) za prerušenie toku plynu cez Poľsko. Podľa agentúry PAP to uviedol podpredseda poľskej vlády a minister štátneho majetku Jacek Sasin.

Spoločnosť EuRoPol GAZ podľa Sasina požaduje zhruba 850 miliónov zlotých ako náhradu za neuhradené pohľadávky pri Gazprome z predchádzajúcich rokov. Gazprom tieto pohľadávky nemusel uhradiť pod podmienkou, že bude cez Poľsko dodávať plyn až do roku 2045 a že EuRoPol GAZ bude na preprave týchto dodávok zarábať.

„Plyn, ktorý mal tiecť cez Poľsko, netečie, takže má Poľsko právo požadovať refundáciu," uviedol Sasin. Dodal, že EuRoPol GAZ bude v rámci arbitráže požadovať aj vyše päť miliárd zlotých ako kompenzáciu ušlých ziskov z poplatkov za prepravu plynu.

Gazprom vlani v máji oznámil prerušenie dodávok plynu prostredníctvom plynovodu Jamal do Európskej únie. Zdôvodnil to ruskými sankciami na firmu EuRoPol GAZ. Plynovod Jamal vedie z Ruska cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka.