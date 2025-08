Priemerná cena plynu v Európe v júli medzimesačne klesla o sedem percent na približne 358,20 eura za tisíc metrov kubických. V medziročnom porovnaní ale vzrástla o takmer 12 percent.

Cena komodity je vyššia ako vlani v dôsledku väčšieho dopytu. V lete totiž budú európske krajiny potrebovať viac plynu na naplnenie zásobníkov. Pre obmedzené uvádzanie nových kapacít na trh budú takisto súťažiť o skvapalnený zemný plyn (LNG) s Áziou, kde rastie dopyt.

Fórum krajín vyvážajúcich plyn predpovedalo, že letné burzové ceny komodity budú vyššie ako v zime, čo podkopáva ekonomickú efektívnosť čerpania do podzemných zásobníkov.

Tempo čerpania plynu do podzemných zásobníkov sa v júli v porovnaní s júnom spomalilo, hoci zostáva na trojročnom maxime. Pri zachovaní súčasného tempa by Európska únia mohla do konca septembra naplniť zásobníky na 90 percent.

Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn uviedla, že na naplnenie zásobníkov na túto úroveň budú musieť európske krajiny načerpať približne 57 miliárd metrov kubických plynu.