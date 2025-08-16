Sklady v Číne sú plné tovaru, keďže clá spomalili vývoz do USA a dokonca prinútili niektoré továrne obmedziť výrobu. Tento týždeň však došlo v skladoch k oživeniu po tom, čo americký prezident Donald Trump utorok (12. 8.) oznámil predĺženie tzv. colného prímeria o 90 dní, kým obe strany rokujú o dohode. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Ožil aj sklad v juhočínskom výrobnom centre Kanton. Robotníci plnili kamióny balíkmi oblečenia a kuchynského riadu, ktoré sú určené pre amerických zákazníkov čínskeho online nákupného giganta Temu.
Trumpova colná politika narušila globálny obchod a spustila ostrú odvetnú reakciu Pekingu. V máji sa tieto dve najväčšie ekonomiky sveta dohodli na krehkom colnom prímerí, pričom každá dočasne znížila clá na tovar druhej krajiny o 115 percent. V USA tak klesli clá na čínsky tovar na 30 percent, zatiaľ čo clá Pekingu na americké výrobky sa znížili na 10 percent. Túto dohodu Trump od utorka predĺžil do novembra, niekoľko hodín pred jej vypršaním.
Na jar, keď clá dosiahli vrchol, sa nakladanie kamiónov v sklade logistickej spoločnosti Weijiang úplne zastavilo.
Celkové dodávky spoločnosti Weijiang klesli v máji približne o 20 percent, pričom americký trh tvorí zhruba štvrtinu jej cezhraničného obchodu.
V júli sa už obchod zotavil, ale blížiaci sa koniec colného prímeria vyvolával neistotu, aj keď vedenie firmy verilo, že sa vysoké clá nevrátia.
V súčasnosti sklad odosiela 100 ton balíkov každých 24 hodín, pričom sa v ňom otočí až 70 kamiónov.
Spoločnosť Weijiang nedávno investovala do vlastného skladu v Chicagu. Stále pozorne sleduje správy o colných sadzbách. Vedenie firmy je však optimistické a verí, že nepríde o americký trh, keďže dopyt po čínskych produktoch v USA pretrváva.