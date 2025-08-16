Na najpopulárnejšie pláže Európy každoročne prichádzajú milióny turistov v očakávaní ideálnej dovolenky, no realita tomu často nezodpovedá. Podľa analýzy spoločnosti Cloudwards, ktorá vyhodnotila viac než 1,3 milióna recenzií z 200 najnavštevovanejších pláží sveta, patria európskym destináciám popredné miesta medzi tými, na ktoré sa ľudia najčastejšie sťažujú.
Až osem z desiatich najviac kritizovaných pláží pre nadmerný počet turistov sa nachádza v Európe. V rámci európskych destinácií vedie Bournemouth Beach, ktorá sa v globálnom rebríčku umiestnila na piatej priečke. Recenzie často poukazujú nielen na davy, ale aj na znečistenie, informuje Eurnews.
V celosvetovom rebríčku preplnenosti dominovala sardínska La Pelosa, kde 87 percent negatívnych hodnotení obsahovalo zmienku o dave návštevníkov. Podobne dopadla aj pláž Spiaggia La Cinta na východnom pobreží Sardínie. Nasledovali portugalská Praia da Falésia, španielska Cala Comte na Ibize a malá Konnos Bay na Cypre.
Grécko sa síce do prvej desiatky v preplnenosti dostalo menej často, no vyniklo v iných kategóriách sťažností. Balos Lagoon na Kréte patrí medzi najkritizovanejšie pláže pre nečistotu a Elafonissi zaznamenala viac než 70 percent negatívnych recenzií kvôli preplnenosti. Pláž Porto Katsiki na ostrove Lefkada sa dostala medzi desať najhlučnejších pláží na svete.
Nárast cestovného ruchu, obmedzené prírodné zdroje a popularita podporovaná sociálnymi sieťami zvyšujú tlak na slnečné pobrežia. Niektoré destinácie preto zavádzajú regulácie. Sardínia obmedzila počet denných návštevníkov, zaviedla povinné rezervácie a v niektorých prípadoch aj zákaz nosenia uterákov, aby zabránila erózii piesku.
Grécko v roku 2025 zaviedlo 20-eurový poplatok pre pasažierov výletných lodí na preplnených ostrovoch, zatiaľ čo Španielsko zakázalo konzumáciu alkoholu na vybraných plážach a zaviedlo pokuty za nevhodné správanie.