Americká platobná spoločnosť Paypal Holdings uviedla na trh vlastný stablecoin nazvaný Paypal USD so skratkou PYUSD, ktorý je naviazaný na dolár. Snaží sa tak podporiť prijatie digitálnych mien pre platby a prevody mien.

Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.

Paypal je tak prvou veľkou finančnou spoločnosťou, ktorá prichádza s vlastným stablecoinom, čo by mohlo významne podporiť pomalé zavádzanie digitálnych mien pre platby, upozorňujú analytici.

Stablecoin je kryptomena viazaná na nejaké reálne aktívum, ako sú peniaze, zlato alebo kovy. Tým sa minimalizuje nestabilita ceny bežná pri klasických kryptomenách, takže stablecoin je teoreticky vhodnejší na platby a prevody peňazí.

Podľa oznámenia firmy je stablecoin PYUSD krytý dolárovými vkladmi a krátkodobými dlhopismi americkej vlády. Novú menu emituje spoločnosť Paxos Trust a k dispozícii bude postupne zákazníkom Paypalu v Spojených štátoch. Stablecoin PYUSD je navrhnutý tak, aby ho bolo možné kedykoľvek zameniť za doláre aj za iné kryptomeny dostupné v sieti PayPal. Taktiež ho možno použiť na financovanie nákupov.

Today, we’re unveiling a new stablecoin, PayPal USD (PYUSD). It’s designed for payments and is backed by highly liquid and secure assets. Starting today and rolling out in the next few weeks, you’ll be able to buy, sell, hold and transfer PYUSD. Learn more https://t.co/53RRBhmNHx pic.twitter.com/53ur2KmjU7