Platforma FDTE ponúka investovanie do kryptoaktív bez oprávnenia. Národná banka Slovenska upozorňuje, že jej využívanie nesie vysoké riziko. Dostala podnety na činnosť FDTE a osôb, ktoré ju propagujú. Zistila tiež väzby na platformu LWEX, pred ktorou už v minulosti varovala.
Podľa zákona môžu služby v oblasti kryptoaktív poskytovať len subjekty s povolením NBS alebo od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu EÚ. Do 30. decembra 2025 môžu pôsobiť aj subjekty s viazanou živnosťou.
Centrálna banka pripomenula, aby si záujemcovia vždy preverili oprávnenie obchodníka na stránke NBS a dôkladne zvážili, s kým uzatvárajú zmluvy. Investovanie do kryptoaktív prináša viaceré riziká vrátane častých podvodov.
NBS na svojom webe zverejnila rady, ako sa chrániť pred podvodmi. Dohľad nad finančným trhom je neverejný, preto banka nezverejňuje výsledky svojich kontrol. Uviedla, že pri podozrení zo spáchania trestného činu majú spotrebitelia podať oznámenie na polícii alebo prokuratúre.