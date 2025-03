Prípravy plánu financovania iniciatívy Európskej únie (EÚ) na poskytnutie pôžičiek v hodnote až 150 miliárd eur na obranu sa môžu zastaviť alebo zmariť pre nezhody medzi členmi spoločenstva, predovšetkým Francúzskom a Nemeckom, v otázke možných platieb za obranné kontrakty s tretími krajinami. Informuje o tom správa agentúry TASS, ktorá sa odvolala na denník Financial Times (FT).

Nemecký kancelár Olaf Scholz a viacerí ďalší európski lídri sú za to, aby sa peniaze zo spoločného dlhu EÚ mohli použiť na platenie kontraktov so spriatelenými krajinami, ako sú Spojené kráľovstvo, Nórsko, Turecko a Švajčiarsko, zatiaľ čo francúzsky prezident Emmanuel Macron trvá na tom, aby boli tieto prostriedky k dispozícii len pre výrobcov zo spoločenstva, informoval v sobotu (8. 3.) FT s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Situácia podľa diplomatov pripomína problém, ktorý viedol k odloženiu fondu EÚ pre obranný priemysel vo výške 1,5 miliardy eur o viac ako rok, k čomu tiež viedla požiadavka Paríža obmedziť možnosť účasti na tejto iniciatíve krajinám mimo EÚ.

„Sme vo fáze, keď to treba vyriešiť v mene rýchlosti, a nie dokonalosti. Ale ak sme mali problém prepašovať 1,5 miliardy eur cez námietky Francúzska, ako chceme poskytnúť 150 miliárd eur?“ vyjadril sa jeden zo zdrojov.

Členské štáty EÚ sa vo štvrtok (6. 3.) na samite v Bruseli dohodli na záveroch o posilnení obrany bloku. Lídri európskej dvadsaťsedmičky okrem iného zobrali na vedomie zámer Európskej komisie predložiť návrh nového nástroja EÚ na poskytovanie pôžičiek členským štátom zabezpečených z rozpočtu EÚ až do výšky 150 miliárd eur a vyzvali Európsku radu, aby tento návrh urýchlene preskúmala.