Záujem o pistácie výrazne rastie. K tomuto trendu prispeli sociálne médiá, najmä videá s dubajskou čokoládou, ale aj dlhodobé úsilie amerických pestovateľov o propagáciu pistácií a otváranie zahraničných trhov. Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi boli pistácie skôr doplnkom, dnes sú dôležitou zložkou cukroviniek, pečiva a nápojov. To sa prejavuje v náraste cien, čo teší pestovateľov, najmä v Kalifornii, kde sa pestuje väčšina pistácií v USA, napísala agentúra Bloomberg.

Podľa údajov analytickej spoločnosti Yelp, ktorá sa zaoberá spotrebiteľskými trendmi, sa záujem spotrebiteľov o pistácie za posledný rok viac ako zdvojnásobil. Vyhľadávanie pistáciového latte vzrástlo o 128 percent a pistáciovej čokolády o takmer 9-tisíc percent.

Pistácie sa pestujú v cykloch s výkyvmi medzi slabšími a silnejšími rokmi. V Spojených štátoch dosiahla úroda vo vegetačnej sezóne 2023 – 2024 rekordných 675 838 ton a americké ministerstvo poľnohospodárstva očakáva v nasledujúcej sezóne, ktorá sa začína v septembri, ešte vyššiu úrodu. Tohtoročná úroda do konca augusta sa však očakáva cyklicky nižšia, a to 498 952 ton. To spolu s obrovským záujmom zvyšuje ceny. Pistácie pre cukrársky priemysel sú teraz medziročne drahšie o 17 percent.

Obrovská úroda v budúcom pestovateľskom roku môže naopak stlačiť ceny nadol, preto je pre pestovateľov mimoriadne dôležité udržať vysoký dopyt, uviedol analytik David Magaña z finančného inštitútu Rabobank. Celý sektor preto výrazne investuje, aby mal kam dodávať. Vývoz medzitým čelí geopolitickej neistote, keďže až 70 percent americkej produkcie smeruje do zahraničia a viac ako dve tretiny z nej vlani putovali do Číny. V dôsledku toho sa pestovatelia a obchodné združenia snažia udržať domáci dopyt a investujú milióny dolárov do reklamy a rozširovania spracovateľských kapacít.

Meridian Growers, marketingová a obchodná spoločnosť, ktorá zastupuje skupinu pestovateľov a spracovateľov pistácií na západnom pobreží USA, predminulý rok zdvojnásobila kapacitu svojho kalifornského závodu na spracovanie orechov na 22 680 ton ročne a rozšírila možnosti praženia a pasterizácie na mieste. To spoločnosti umožňuje predávať orechy pripravené na konzumáciu v USA namiesto toho, aby ich musela predávať na spracovanie do zahraničia. Spoločnosť tiež investovala do kalifornského výrobcu pistáciovej pasty. Tá je obľúbená u cukrárov a firma plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch zdvojnásobiť jej výrobu.

Zatiaľ sa zdá, že záujem o pistácie je na celom svete stále vysoký. V auguste minulého roka spoločnosť Häagen-Dazs uviedla na trh pistáciovú zmrzlinu s väčšími kúskami pistácií. Čokoládovňa Lindt & Sprüngli uviedla v minulom roku na trh niekoľko pistáciových výrobkov vrátane tyčinky v dubajskom štýle. Túto zimu sa už druhý rok po sebe objavili pistáciové latte ako sezónna položka v ponuke kaviarní Starbucks. Cukrárne od Chicaga cez San Antonio až po Miami Beach ponúkajú svoje vlastné verzie pistáciových zákuskov.

Sean Yoon, majiteľ dvoch pobočiek siete pekární Angelina na Manhattane, hovorí, že záujem o jeho dubajské čokoládové croissanty za posledných šesť mesiacov od ich uvedenia na trh neustále rastie. „Keď si objednávam pistáciový krém, vždy sa snažím vziať si ho viac, ako by som mal, pretože niekedy sa stane, že ho na trhu vôbec nie je,“ hovorí Yoon a opisuje situáciu, keď rastúci dopyt začína negatívne ovplyvňovať dodávky tejto ingrediencie.

Spojené štáty sú najväčším vývozcom pistácií na svete. Irán tradične dominuje vo výrobe, hoci v niektorých sezónach ho Spojené štáty predbehli. Predtým boli pistácie takmer výlučne záležitosťou Blízkeho východu, ale vďaka intenzívnemu zavlažovaniu a investíciám do moderných sadov Spojené štáty dobehli Irán. Ďalším významným producentom je Turecko, medzi menších výrobcov patrí Grécko, Taliansko a Španielsko.