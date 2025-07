Železničná spoločnosť Slovensko zavádza od piatka viacero zmien. Pribudnú nové trate, kde budú vlaky premávať bez vlakvedúceho, a ruší sa tiež nulový cestovný lístok v regionálnych vlakoch pre cestujúcich so stopercentnou zľavou z cestovného.

Samoobslužný výpravný systém (SVS), v ktorom súpravy jazdia bez vlakvedúceho a sú obsluhované výlučne rušňovodičom, dopravca od piatka zavedie pre osobné vlaky na tratiach Žilina - Púchov - Trenčín - Zlatovce, Skalité - Čadca - Žilina - Liptovský Hrádok, Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky a v osobných a zrýchlených vlakoch na trati Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica - Brezno mesto.

Na týchto tratiach tak už nebude možné zakúpiť lístok vo vlaku, cestujúci si ho musí zabezpečiť vopred, či už nákupom v mobilnej aplikácii alebo v pokladnici. Kontroly budú vykonávať špecializovaní kontrolóri prepravy. V prípade cestovania bez platného cestovného lístka hrozí pokuta od 40 do 70 eur.

ZSSK tiež zjednoduší cestovanie pre držiteľov stopercentnej zľavy z cestovného. Cestujúci s preukazom na stopercentnú zľavu budú môcť od piatka cestovať v osobných a zrýchlených vlakoch i v regionálnych expresoch aj bez nulového cestovného lístka. Týka sa to seniorov od 62 rokov, žiakov, študentov, detí do 16 rokov a poberateľov dôchodkov mladších ako 62 rokov. V diaľkových vlakoch zostáva bezplatný lístok so stopercentnou zľavou naďalej povinný.