Nálada v nemeckom chemickom priemysle sa zhoršila na najpesimistickejšiu úroveň za dva roky. Index ekonomického inštitútu Ifo sa v júli prepadol o 9,7 bodu – na 19,2 bodu.
Výrazne sa zhoršili očakávania, keď príslušný vedľajší index klesol z júnových 8,6 bodu na -9,2 bodu. „Dočasná nádej chemického priemyslu na oživenie hospodárstva sa rozplynula,“ uviedla expertka Ifo Anna Wolfová. Utlmený výkon priemyslu negatívne ovplyvňuje aj dopyt po chemických produktoch, čo sa prejavuje na stave objednávok, ktorý je najhorší od roku 2009, keď odvetvie čelilo finančnej kríze.
Prieskum, z ktorého index vychádza, inštitút realizoval pred uzavretím obchodnej dohody medzi EÚ a USA. Ako sa zmluva prejaví na očakávaniach podnikov, je ťažké predpovedať. „Hoci odvetvie dokázalo mierne zlepšiť konkurencieschopnosť, nové clá na chemikálie a farmaceutické výrobky výrazne poškodzujú obchod s USA,“ poznamenala Wolfová.