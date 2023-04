Minulý rok bol pre mnoho podnikateľov výzvou. Skupine Penta však, vzhľadom na štruktúru jej portfólia, priniesol rekordné tržby aj výšku aktív. Tie vzrástli z úrovne 11,1 miliardy na 14,3 miliardy eur, čo predstavuje nárast o takmer tretinu. A to aj napriek výzvam spojeným so zastavením primárnej výroby hliníka v Slovalcu alebo obmedzovaním finančných tokov smerujúcich do zdravotných poisťovní.

„Rok 2022 sa niesol v znamení pokračujúcej nestability. Pod vplyvom geopolitickej krízy, ktorá vyvrcholila vojenským konfliktom na Ukrajine, čelil celý náš región napätému makroekonomickému prostrediu, nadmerne vysokej inflácii a výraznému zvyšovaniu úrokových sadzieb. Napriek takto nestabilnému a zložitému podnikateľskému prostrediu nám veľkosť nášho portfólia umožnila dosiahnuť vynikajúce finančné výsledky a zároveň pokračovať v masívnych investíciách do našich spoločností a projektov. Tie nám umožňujú neustále zlepšovať kvalitu produktov a služieb pre našich zákazníkov”, hovorí Iain Child, Managing Partner Penty.

Po rekordnom zisku dosiahnutom v roku 2021 na úrovni 570 miliónov eur zaznamenala skupina v minulom roku o čosi nižší zisk, a to na úrovni 483 miliónov eur. Ten stále predstavuje druhú najvyššiu historickú úroveň. V tomto kontexte stoja za zmienku investície do capexu, ktoré vzrástli o vyše 50 percent a zaznamenali hodnotu 806 miliónov eur.

„Naše investície presiahli v minulom roku 800 miliónov eur. Na Slovensku sme zavŕšili našu najzásadnejšiu investíciu do zdravotníctva v podobe novej koncovej nemocnice Bory. Tú sme slávnostne otvorili koncom marca 2023. V minulom roku presiahli naše investície do zdravotníctva sumu 146 miliónov eur. Lekárenský holding Dr. Max pokračoval v expanzii na svojich kľúčových trhoch v strednej Európe a Taliansku. Vďaka investíciám v celkovej hodnote 160 miliónov eur sme boli schopní rozšíriť logistické skladové priestory, investovať do nových technológií a inovácií a otvoriť nové lekárne. V závere minulého roka sme zavŕšili aj predaj 51 percent vlastníckeho podielu spoločnosti Empik Group v Poľsku manažmentu firmy, čo predstavuje nový začiatok v histórii tejto ikonickej značky,“ dodáva Iain Child.

Výsledky skupiny najvýznamnejšie pozitívne ovplyvnila sieť lekární Dr. Max, Penta Real Estate, Prima banka, Privatbanka a poľský Iglotex. Medzinárodná spoločnosť Fortuna Entertainment Group sa po predchádzajúcich rokoch ovplyvnených pandémiou covidu vrátila v roku 2022 k výborným výsledkom. Mediálne domy Penty (slovenský News & Media Holding a česká Vltava Labe Media) dokázali zachovať svoje výnosy, a to napriek výrazným nárastom cien papiera a distribúcie.

V roku 2022 predala spoločnosť Penta Real Estate 377 bytových jednotiek a ďalších 1 765 je vo výstavbe (Bory Bývanie, Nuselský pivovar, Nová Waltrovka, Victoria Palace, Juliska, Pri Mýte, Vila Chittussi). Penta v prvom štvrťroku minulého roka uzavrela odpredaj aktív v hodnote 244 miliónov eur developerskej spoločnosti Alto Real Estate (Jozef Oravkin). Zároveň výrazne expandovala, investovala 350 miliónov eur do nákupu nových pozemkov a pripravuje nové projekty v Bratislave a Prahe. Ku koncu roka 2022 spravovala spoločnosť Penta Real Estate aktíva v celkovej hodnote viac ako 1,16 miliardy eur.