Čína signalizovala diplomatom Európskej únie ochotu vyslať na Ukrajinu mierové jednotky v prípade prímeria. Uviedol to nemecký denník Welt, ktorý cituje anonymné európske zdroje, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Podľa týchto zdrojov je však Peking ochotný tak urobiť len „ak by boli mierové sily nasadené na základe mandátu Organizácie Spojených národov“.
Ako napísal denník Welt, reakcie na oznámenie Číny boli zmiešané. Niektorí európski predstavitelia sa domnievajú, že zapojenie krajín mimo tradičných západných spojencov Ukrajiny by mohlo prítomnosť mierových jednotiek urobiť pre Moskvu prijateľnejšou. Na druhej strane „existuje aj riziko, že Čína chce predovšetkým špehovať Ukrajinu a v prípade obnovenia konfliktu zaujme jasne proruský, a nie neutrálny postoj,“ povedal denníku Welt vysokopostavený diplomat EÚ oboznámený s prebiehajúcimi diskusiami.