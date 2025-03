Pod tlakom geopolitickej situácie by sa mala česká spoločnosť zhodnúť, čo ju ohrozuje, a zvážiť, či je ochotná niečo obetovať pre zachovanie slobody a demokracie. Napríklad či v prípade, ak by došlo k najhoršiemu, budú ľudia pripravení vziať do ruky zbraň a svoju krajinu chrániť, povedal český prezident Petr Pavel.

Uviedol, že súčasná doba prináša mnoho neistôt, ale zvyšujúci sa pocit nebezpečenstva by mal motivovať ľudí. V rámci EÚ je vidieť väčšiu ochotu dosiahnuť dohodu aj v otázkach, ktoré by predtým boli ťažko predstaviteľné. Tak by to podľa neho malo byť aj v Česku a ohrozenie by nemalo byť predmetom politikárčenia.

Prezident Pavel upozornil, že obrana slobody, demokracie a spoločenských hodnôt si môže vyžadovať obete, ako napríklad väčšie investície do bezpečnosti a posilnenie odolnosti spoločnosti.

Je podľa neho legitímne, aby sa v časoch zásadných zmien diskutovalo o pozícii inštitúcií ako EÚ a NATO – či sú v nich dobre nastavené mechanizmy a či zodpovedajú realite a potrebám doby, alebo či potrebujú väčšiu flexibilitu.