Blízkovýchodná vojna straší Kyjev. Letecké boje medzi Izraelom a Iránom vysávajú americké sklady rakiet, ktoré Ukrajina súrne potrebuje. Prímerie síce odvrátilo ropný šok, ktorý by Moskve nalial miliardy, no Ukrajincov ďalej máta otázka: čo ak USA presmerujú kľúčové zbrane do Izraela?

D. Trump, konfrontovaný ukrajinským novinárom, odpovedal s ironickým úškrnom: „Chcú patrioty. Uvidíme. Sú veľmi ťažko dostupné. Potrebujeme ich aj my. Posielali sme ich Izraelu. Sú stopercentne účinné. Ťažko tomu veriť, ale sú.“

Ukrajinci dobre vedia, že žiadny systém nie je stopercentný. Ani ten najdrahší. Patriot PAC-3 síce dokáže zostreliť balistickú strelu, ale jeho dosah je len 25 kilometrov – a aj to len v ideálnych podmienkach. Proti ruským Iskanderom, ktoré dokážu počas letu manévrovať a vypúšťať falošné objekty, aby zmiatli radar a raketovú obranu, je aj americká technológia často bezmocná. Osem batérií Patriot, ktoré Ukrajina má, pokrýva len zlomok jej územia. Krajinu, ktorá je 1,5-krát väčšia než Francúzsko a 28-krát väčšia než Izrael.

A náklady? Každá raketa PAC-3 MSE stojí sedem miliónov dolárov, kým ruský Iskander vyjde na jeden až tri milióny. Rusko vyrába mesačne dvesto rakiet, z toho osemdesiat Iskanderov. Ukrajina priznáva, že munície má žalostne málo.

Lockheed Martin vládne úzkym hrdlom výroby – vlani vyrobil 500 striel, do 2027 chce 650 ročne. Dopyt však explodoval pre Ukrajinu aj Blízky východ. Ceny stúpajú. Počas 12 dní vojny odpálil Irán 500 rakiet a tisíc dronov. Izrael mlčí, koľko Patriotov či Arrowov použil – no zásoby miznú.

Izrael má však výhodu: je tradičný spojenec USA a má HDP trojnásobne vyšší než Ukrajina. Preto V. Zelenskyj sľúbil Američanom 15 miliárd dolárov v hotovosti za desať batérií Patriot. Ani to nepomohlo. USA už v máji presmerovali 20-tisíc protidronových rakiet určených Ukrajine do Izraela.

„Netvrdím, že ich Izrael nepotrebuje. Ale ak sme spojenci, vážne neexistuje spôsob, ako ochrániť aj Ukrajinu?“ zúfalo vyhlásil V. Zelenskyj.

Aspoň čiastočnou útechou pre Kyjev je, že ani Rusko nemá dosť protivzdušnej obrany pre seba, nieto na export. A Irán, po izraelských náletoch s tretinou zničeného arzenálu, už sotva pošle rakety Moskve na útoky proti Ukrajine.

V boji o rakety dnes víťazí ten, kto má viac peňazí — alebo väčšie sympatie Washingtonu.