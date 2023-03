Ak by parlament posunul do druhého čítania návrh novely zákona o verejných prácach, uchovala by sa tým nádej, že by štát mohol z plánu obnovy postaviť hrubý skelet nemocnice Rázsochy. Na tlačovej besede to povedal predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí.

Poslanci dali návrhu novely zákona stopku

To, že tento legislatívny návrh neprešiel o jeden hlas, považuje za katastrofu. Keďže poslanci dali návrhu novely zákona o verejných prácach stopku, štát podľa Krajčího nedokáže zrýchliť proces verejného obstarávania na zhotoviteľa výstavby nemocnice Rázsochy. Upozornil na to, že návrh novely zákona o verejných prácach nepodporili predstavitelia strán SaS, Smer-SD, Hlas-SD a Kotlebovci-ĽSNS.

„Tým, že zákon nebol schválený, všetci poslanci, ktorí nehlasovali za, zmarili akúkoľvek nádej na to, aby bola výstavba nemocnice Rázsochy financovaná z plánu obnovy," povedal Krajčí. Nemocnica Rázsochy je pritom podľa neho dôležitým stimulom pre študentov medicíny a pre to, aby sa zvýšil záujem o prácu v slovenskom zdravotníctve. „Scenár devastácie štátneho zdravotníctva je pred nami," dodal exminister zdravotníctva.

Návrh predložili poslanci z hnutia OľaNO

Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o verejných prácach od poslancov NR SR za hnutie OĽaNO Petra Kremského a Mareka Krajčího, ktorým sa mali vytvoriť podmienky pre efektívnu realizáciu investícií v oblasti výstavby nemocníc. Novelou zákona chceli pomôcť pri príprave projektu výstavby Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy. Upozornili na to, že z časového hľadiska sú za kritickú časť procesu považované ustanovenia zákona o verejných prácach, týkajúce sa výkonu štátnej expertízy. Tieto ustanovenia zákona definujú záverečné stanovisko EIA ako nevyhnutnú súčasť podkladov, bez ktorého nie je možné vyhotoviť protokol o vykonaní štátnej expertízy.