V čase, keď sa naprieč verejnou aj súkromnou sférou služby digitalizujú, Sociálna poisťovňa pri žiadostiach o ošetrovné či iné nemocenské dávky naďalej vyžaduje fyzické tlačivá s originálnym číslom. Tie musia lekári vypĺňať ručne a pacienti doručovať osobne alebo poštou. Elektronicky zaslané skeny poisťovňa neakceptuje, čo vedie k tomu, že mnohí pacienti narážajú na zbytočnú administratívu a zdržanie výplaty dávky.
„Sociálna poisťovňa má dlhodobý plán na postupné obmedzovanie papierových formulárov a prechod na plne elektronickú komunikáciu,“ uviedol hovorca poisťovne Martin Kontúr. Zásadný posun ale avizuje až od roku 2026, kedy majú lekári komunikovať elektronicky cez systém eZdravie a poistenec iba podá žiadosť. Naďalej ale s potrebným podpisom.