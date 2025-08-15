Dánsky výrobca šperkov zaznamenal v druhom štvrťroku rast tržieb aj zisku, no slabšie predaje v Európe spomalili celkový výkon firmy. V druhom štvrťroku dosiahla tržby 7,075 miliardy dánskych korún (947,93 milióna eur), čo je viac než 6,77 miliardy pred rokom.
Analytici očakávali príjmy 7,17 miliardy. Porovnateľný rast tržieb sa spomalil na 3 percentá z predchádzajúcich 6 percent a nedosiahol predpokladané 4 percentá. Slabšie výsledky na kľúčových európskych trhoch zmiernili len silné predaje v USA.
Čistý zisk spoločnosti stúpol na 803 miliónov dánskych korún (107,58 milióna eur) zo 799 miliónov pred rokom. Zisk na akciu dosiahol 10,3 dánskych korún, čo je nárast z 9,7 korún.
Pandora upozornila, že clá v USA by ju mohli tento rok stáť 200 miliónov dánskych korún a budúci rok 450 miliónov. Spoločnosť preto zvažuje ďalšie zvyšovanie cien a úsporné opatrenia. V apríli zvýšila ceny o 4 percentá a v auguste o nízke jednociferné percento v reakcii na drahšie komodity.