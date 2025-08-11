Austrálsky premiér Anthony Albanese oznámil, že vláda v Canberre na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN oficiálne uzná samostatný Palestínsky štát.

„Je tu príležitosť a Austrália bude spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom, aby ju využila,“ povedal Albanese s tým, že Palestínska samospráva ho uistila, že „teroristi z Hamasu nebudú hrať žiadnu úlohu v budúcom palestínskom štáte“.

V posledných týždňoch niekoľko krajín vrátane Francúzska, Veľkej Británie a Kanady oznámilo alebo naznačilo, že počas septembrovej rozpravy Valného zhromaždenia OSN uznajú nezávislý Palestínsky štát.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil rozhodnutia za „hanebné“. „Väčšina židovskej verejnosti je v súčasnosti proti palestínskemu štátu z jednoduchého dôvodu – vie, že to neprinesie mier, ale vojnu,“ povedal.

Palestínu ako nezávislý štát v súčasnosti uznáva viac ako 140 zo 193 členských štátov OSN.

Britský premiér Keir Starmer počas vyhlásenia na Downing Street 10 v Londýne 29. júla 2025. Britský premiér Keir Starmer v utorok po mimoriadnej schôdzi ministrov uviedol, že ak Izrael nepristúpi na prímerie s militantným hnutím Hamas vo vojne v Pásme Gazy, Spojené kráľovstvo v septembri pred Valným zhromaždením OSN uzná Palestínsky štát.
