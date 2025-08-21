Počet pacientov liečených u poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) sa vlani znížil. Náklady zdravotných poisťovní ale napriek tomu medziročne vzrástli, vyplýva z analýzy činnosti zdravotných poisťovní v oblasti jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorú zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
„Ku koncu vlaňajška došlo k poklesu počtu odliečených pacientov – vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v priemere o 1 962, v Dôvere o 828 a v Unione o 136. Celkové náklady na špecializovanú ambulantnú starostlivosť JZS medziročne vzrástli o 13,6 milióna eur a dosiahli 149,3 milióna eur,“ uviedol úrad.
Všetky tri zdravotné poisťovne evidovali vyšší počet pacientov liečených v ústavnej JZS ako v ambulantnej.
V súvislosti s analýzou ÚDZS identifikoval viacero systémových nedostatkov a odporúča zdravotným poisťovniam prehodnotiť zmluvnú politiku s poskytovateľmi JZS tak, aby sa minimalizovalo riziko výpadkov v jej poskytovaní.