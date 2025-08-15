Americké akciové trhy dnes otvorili rastom, pričom Dow Jones a S&P 500 dosiahli nové maximá a smerujú k výrazným týždenným ziskom.
Dow Jones Industrial Average stúpol po otvorení o 156 bodov, teda o 0,4 percenta, S&P 500 vzrástol o 0,1 percenta. Prudký rast akcií UnitedHealth podporil Dow Jones po tom, ako Berkshire Hathaway Warrena Buffetta a Scion Asset Management Michaela Burryho oznámili nákupy podielov v tejto poisťovni počas 2. štvrťroka.
Technologický Nasdaq Composite po úvodnom zvonení stagnoval. Trhy povzbudili aj júlové údaje o maloobchode. Predaj v USA stúpol o 0,5 percenta, bez predaja áut o 0,3 percenta, čo signalizuje silnú spotrebiteľskú aktivitu.