V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či ovplyvní ich tohtoročný výber letnej dovolenky aktuálna ekonomická situácia. Elektronicky hlasovalo medzi utorkom 4. apríla 2023 a pondelkom 10. aprílom 2023 celkovo 51 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

33 % Áno, na ceny sa budem pozerať pozornejšie

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

V tejto dobe dovolenku ju potrebuje každý – či už budeme hovoriť o psychohygiene alebo modernom work-life balance. V každom prípade je potrebné zmeniť prostredie – na tom, či to bude bližšie alebo ďalej, až tak nezáleží...

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park

Samozrejme, že zvýšené náklady na život sa premietnu aj do dovolenky, človek viac premýšľa, čo si môže dovoliť. Ja dovolenku už roky trávim tradične, bez nákladného cestovania, keďže milujem Taliansko a Chorvátsko. Aj toto leto bude určite v znamení týchto dvoch krajín.

Milan Černák, managing partner, RSM SK, s.r.o., Bratislava

Plánujeme si s rodinou užiť letnú dovolenku, vzhľadom na ekonomické okolnosti som však pripravený absolvovať starostlivejší výber. Pozriem si viacero možností a vyberiem najlepší pomer medzi ponukou a cenou. Zároveň sme si doma už predbežne určili hornú cenovú hranicu, ktorú by sme nechceli prekročiť.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Ekonomická situácia má vždy vplyv na spotrebu a zároveň je dnes rozumné uvažovať aj o tvorbe rezervy pre prípad, že by kríza trvala dlhšie.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Shenker

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

29 % Nie, dovolenku si chcem užiť bez ohľadu na ceny

Peter Michajlov, konateľ a výkonný riaditeľ , SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Bratislava

Už roky na dovolenky jazdíme individuálne, teda skombinujeme najvýhodnejšiu dopravu s programom, ktorý si zaisťujeme sami. Mimo rezortov a hlavných turistických trás, ideálne v oblastiach, kde je možné vnímať krajinu, ľudí a kultúru priamo tak, ako ju vnímajú a žijú domáci. So synmi jazdíme roadtripy karavanom a aktívne sa tiež venujem hĺbkovému potápaniu, teda vývoj cien klasických pobytových zájazdov posúdiť neviem, na moje tohtoročné letné plány ale vplyv nemajú.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Už roky chodím na to isté miesto a momentálna situácia to nezmení.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Nie je to bez ohľadu na ceny, ale od určitého rozpočtu sa dá dovolenka zorganizovať tak, aby človek nemal stres.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina – Považský Chlmec

Dovolenkujem na Slovensku, na bicykli. Náklady minimálne, tak dovolenkujem už roky.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Dovolenku strávim prevažne na Slovensku, aby som podporil slovenský turistický ruch.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Ako dôchodcovi mi pomohla dôchodcovská valorizácia a rodičovský bonus od detí.

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.

24 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava

Letnú dovolenku si vyberám tak, aby sa na nej mohla zúčastniť širšia rodina. Pre mňa je dôležitejšie s kým indem a nie kam. Okrem toho si myslím, že cena nie vždy zodpovedá kvalite a naopak.

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o.

Ekonomická situácia má zakaždým vplyv na výber dovolenky. Či už sa darí lepšie, alebo horšie. Aby si však človek oddýchol, nemusí nevyhnutne ísť na najdrahšiu možnú dovolenku. Nie je až také podstatné kam, ale s kým človek ide na dovolenku. Ten krásny tropický ostrov tam bude aj o rok.

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia

Časť leta plánujem stráviť v Tatrách; vo vlastnom "útočisku", takže ceny veľmi riešiť nebudem.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Celkovo platí, že pri dovolenke je vždy dôležitý pomer vykon/cena, nezávisle od ekonomického prostredia. Vnímam však nárast cien, ktorý je významný, takže tento rok platí mantra – menej je viac.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.

Aktuálna ekonomická situácia sa dotýka domácností v každom ohľade. Preto môžeme predpokladať, že Slováci budú tento rok pre ekonomickú situáciu zohľadňovať aj výber dovolenkovej destinácie.

Erik Maxin, zakladateľ, MAXIN’S Group, a.s., Bratislava

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

14 % Letnú dovolenku neplánujem

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

V lete sa snažím na dovolenky chodiť minimálne, všade je priveľa ľudí.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Ak zvážime, že ekonomická situácia znamená aj nedostatok ľudí vo všetkých profesiách, tak tento stav mega ovplyvní dovolenky všetkých ľudí, ktorí tu ešte zostali a pracujú zo všetkých síl.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts