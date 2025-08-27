Valné zhromaždenie OSN spúšťa poradný orgán pre umelú inteligenciu (AI), ktorý má pomôcť krajinám pri rozhodovaní o jej využití.
Nový 40-členný orgán povedie dialóg medzi vládami, bude vydávať vedecké posudky a analyzovať riziká, príležitosti a vplyvy AI. Generálny tajomník Antonio Guterres vyberie jeho členov na trojročné obdobie.
OSN zároveň zavedie každoročný globálny dialóg o umelej inteligencii, kde vlády a ďalšie strany budú zdieľať skúsenosti a postupy s cieľom podporiť dosiahnutie rozvojových cieľov. Prvé stretnutie sa uskutoční budúci rok v Ženeve na svetovom summite o AI.
Členské štáty vyjadrili obavy, že rýchly rozvoj umelej inteligencie môže ohroziť demokraciu a ľudské práva. „Vývoj umelej inteligencie postupuje takým tempom a rozsahom, že ovplyvňuje všetky štáty,“ zdôraznila kostarická veľvyslankyňa Maritza Chan Valverdeová. „Rezolúcia potvrdzuje ústrednú úlohu OSN pri zabezpečovaní, aby AI slúžila ľudstvu,“ dodala.