Maďarský premiér Viktor Orbán prisľúbil zásah proti „tieňovej armáde“ politických oponentov, ktorých obvinil zo spolupráce so zahraničnými mocnosťami. V emotívnom prejave na straníckom zhromaždení v Budapešti, pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie z roku 1848 proti habsburskej nadvláde, prirovnal jeho protivníkov k hmyzu, ktorý „prežil príliš dlho“.

Obvinil „politikov, sudcov, novinárov, falošné mimovládne organizácie a politických aktivistov“, že prijímajú „skorumpované doláre“ na úkor Maďarska, a prisľúbil, že „eliminuje celú tieňovú armádu“. Informoval o tom portál Politico.

V. Orbán opakovane blokuje iniciatívy Európskej únie na podporu Ukrajiny a udržiava zmierlivejší postoj k Rusku. Tento mesiac vetoval návrh EÚ na nahradenie vojenskej pomoci zo Spojených štátov, čím prinútil zvyšných 26 lídrov prijať závery summitu bez Maďarska.

V sobotu (15. marca) znova kritizoval vojenskú pomoc EÚ pre Ukrajinu a zopakoval nesúhlas s jej vstupom do Únie. „Európski lídri sa rozhodli, že Ukrajina musí pokračovať vo vojne za každú cenu a že za to dostane zrýchlené členstvo v EÚ, a to všetko za naše peniaze. My na to môžeme odpovedať len jediným spôsobom: Únia, ale bez Ukrajiny,“ vyhlásil.

Okrem „silného veta“ pre národné vlády a zastavenia migrácie maďarský premiér požaduje aj odstránenie takzvaných „agentov Sorosa“ z Európskej komisie a mier v Európe.

Orbánove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa Maďarsko pripravuje na budúcoročné parlamentné voľby. Rastúca podpora strany Tisza (Rešpekt a sloboda), ktorú vedie jeho bývalý spojenec a teraz politický rival Péter Magyar, môže pre Fidesz predstavovať vážnu hrozbu.

Hoci Fidesz zostal najsilnejšou stranou v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu, dosiahol najhorší volebný výsledok v histórii. Tisza získala 30 percent hlasov a v posledných prieskumoch obe strany dosahujú približne 40 percent, pričom Tisza v niektorých prieskumoch predbehla Fidesz.