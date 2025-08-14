Maďarská vláda predĺži núdzový stav pre masovú migráciu o ďalších šesť mesiacov, do 7. marca 2026. Kritici upozorňujú, že kabinet Viktora Orbána využíva mimoriadne opatrenia na obchádzanie zákonov.
Súčasný núdzový stav vyprší 6. septembra. Mimoriadny režim bol pre masovú migráciu prvý raz vyhlásený v marci 2016 a odvtedy je nepretržite predlžovaný.
Maďarsko je zároveň od mája 2022 v stave „vojnovej núdze“ pre konflikt na Ukrajine. Cieľom núdzových stavov je podľa vlády rýchla reakcia na krízy. Telex.hu však pripomína, že niektoré vládne dekréty súvis s vojnou na Ukrajine nemajú.
Organizácia Spoločnosť za občianske slobody tvrdí, že vláda si prispôsobuje pravidlá vlastným potrebám a vládnutie dekrétmi oslabuje význam parlamentu. Kritici varujú, že v rámci núdzového stavu môže kabinet obmedziť alebo pozastaviť základné práva.