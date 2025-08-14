Maďarská vláda predĺži núdzový stav pre masovú migráciu o ďalších šesť mesiacov, do 7. marca 2026. Kritici upozorňujú, že kabinet Viktora Orbána využíva mimoriadne opatrenia na obchádzanie zákonov.

Súčasný núdzový stav vyprší 6. septembra. Mimoriadny režim bol pre masovú migráciu prvý raz vyhlásený v marci 2016 a odvtedy je nepretržite predlžovaný.

Maďarsko je zároveň od mája 2022 v stave „vojnovej núdze“ pre konflikt na Ukrajine. Cieľom núdzových stavov je podľa vlády rýchla reakcia na krízy. Telex.hu však pripomína, že niektoré vládne dekréty súvis s vojnou na Ukrajine nemajú.

Organizácia Spoločnosť za občianske slobody tvrdí, že vláda si prispôsobuje pravidlá vlastným potrebám a vládnutie dekrétmi oslabuje význam parlamentu. Kritici varujú, že v rámci núdzového stavu môže kabinet obmedziť alebo pozastaviť základné práva.

Ďalšie dôležité správy

JB 27 Brusel - Maďarský premiér Viktor Orbán prichádza na summit EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 26. júna 2025. Témami dvojdňového summitu Európskej rady okrem Ukrajiny a Blízkeho východu budú boj proti nelegálnej migrácii a organizovanému zločinu, situácia na západnom Balkáne a ďalšia pomoc Moldavsku. SR zastupuje premiér Robert Fico. FOTO TASR/AP Hungary's Prime Minister Viktor Orban arrives for an EU summit at the European Council building in Brussels, Thursday, June 26, 2025. (AP Photo/
Neprehliadnite

Budapešť pohrozila blokovaním rozpočtu EÚ, kým nedostane peniaze z Bruselu