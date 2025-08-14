Minister Kamil Šaško podľa opozičných strán PS, Slovensko a Za ľudí na tlačovej konferencii fakticky priznal podozrenia z manipulácie tendra na záchranky. Nevyvrátil prepojenia na firmu Emergency Medical Solutions, ktorá mala byť jedným z víťazov, ani nezverejnil výsledky tendra.
Július Jakab (Slovensko) označil tender za „megapodvod za dve miliardy eur“ a tvrdí, že Šaško jasne pomenoval skutkové podstaty a osoby, čím len potvrdil, že konanie bolo zmanipulované. Podľa Oskara Dvořáka (PS) minister zlyhal a nie je schopný viesť nový transparentný tender. Veronika Remišová (Slovensko) tvrdí, že bez tlaku opozície a médií by podvod prešiel bez povšimnutia.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby výberové konanie zrušilo. Šaško tvrdí, že zákonne. Pripustil právnu neistotu a nedostatky v správe o vyhodnotení. Výsledky považuje za irelevantné a nebude ich zverejňovať. Ohlásil nový proces a navrhuje prednosť štátnych organizácií pri obsadzovaní záchraniek.
Tendrom sa súťažilo o 351 staníc. Okrem opozície ho kritizovala aj SNS. Opozičné strany v reakcii podali návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi.