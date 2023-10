Americká spoločnosť OpenAI, ktorá vyvinula populárny četovací systém ChaGPT, skúma možnosť výroby vlastných čipov pre umelú inteligenciu. Agentúre Reuters to povedali zdroje oboznámené s plánmi podniku. OpenAI podľa nich v tejto súvislosti dokonca začala zvažovať prevzatie niektorej čipovej firmy.

Spoločnosť OpenAI diskutuje podľa zdrojov už od minulého roka o rôznych možnostiach, ako riešiť nedostatok čipov pre umelú inteligenciu. Tieto možnosti zahŕňajú vytvorenie vlastného čipu, užšiu spoluprácu s dodávateľmi čipov i väčšiu diverzifikáciu dodávok. Vytvorenie vlastného čipu by si podľa odborníkov vyžiadalo rozsiahle investície a pravdepodobne by trvalo niekoľko rokov. Prevzatie niektorého čipového podniku by však mohlo tento proces urýchliť.

Spoločnosť OpenAI sa k informáciám agentúry Reuters odmietla vyjadriť. Šéf podniku Sam Altman sa však už skôr verejne sťažoval na nedostatok čipov pre umelú inteligenciu. Viac ako 80 percent globálneho trhu s čipmi vhodnými na aplikácie založené na umelej inteligencii kontroluje americká spoločnosť Nvidia.

Spoločnosť OpenAI koncom novembra minulého roka bezplatne sprístupnila ChatGPT verejnosti a systém si rýchlo získal značnú popularitu. ChatGPT dokáže na základe jednoduchých otázok generovať články, eseje, vtipy, ale aj poéziu. Na základe obrovského množstva dát sa učí, ako odpovedať na podnety užívateľov.