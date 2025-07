Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) znížila prognózy globálneho dopytu po rope na nasledujúce štyri roky, pretože čínska ekonomika sa spomaľuje. Zároveň ale zvýšila dlhodobý výhľad v dôsledku stúpajúceho dopytu v rozvojových krajinách.

Skupina producentov OPEC+, ktorá zahŕňa kartel OPEC a jeho spojencov vrátane Ruska, zvýšila dodávky ropy, aby opäť získala trhový podiel po rokoch škrtov.

Svetový dopyt dosiahne tento rok v priemere 105 miliónov barelov denne, pričom sa očakáva, že na budúci rok vzrastie na priemerných 106,3 milióna barelov denne s tým, že v roku 2029 sa vyšplhá na 111,6 milióna barelov denne. Prognózy na roky 2026 až 2029 sú napriek tomu nižšie ako vlaňajšie predpovede.

„Ropa je základom globálnej ekonomiky. Na obzore nie je žiadny vrchol dopytu,“ uviedol generálny tajomník OPEC Haísám Ghais.

Z dlhodobého hľadiska kartel očakáva, že rast dopytu po komodite bude poháňať India, Blízky východ a Afrika.

OPEC počíta, že globálny dopyt po rope do roku 2050 stúpne na 122,9 milióna barelov denne. Kartel takisto vyzval na väčšie investície do ropného priemyslu s tým, že sektor do polovice storočia potrebuje 18,2 bilióna dolárov.