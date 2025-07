V kontexte geopolitickej a obchodnej neistoty sa globálna ekonomika pohybuje medzi očakávaným spomalením a rizikami eskalácie. Globálne hospodárske vyhliadky sú neistejšie, než kedykoľvek predtým. Vo veľkej miere závisia od geopolitických a politických udalostí a obchodných rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedla spoločnosť Coface.

Spoločnosť upozornila, že opätovné zavedenie ciel po uplynutí 90-dňového obdobia pozastavenia by mohlo mať výrazný vplyv na globálny rast. Očakáva sa výrazné spomalenie rastu, 2,2 percenta v roku 2025 a 2,3 percenta v roku 2026, pričom riziká sú najmä smerom nadol. V prípade vyhrotenia geopolitickej a obchodnej situácie nemožno vylúčiť rast len pod 2 percenta, zdôraznili odborníci.

Rovnaká neistota podľa nich sprevádza aj infláciu, kde môže byť ohrozená terajšia stabilita. V USA by inflácia mohla do konca tohto roka dosiahnuť 4 percenta, pričom v prípade vyšších cien energií by existovali ďalšie riziká pre jej zvýšenie. Hlavné centrálne banky budú mať zrejme naďalej opatrný postoj, skonštatovala spoločnosť.

Neistota v Európe je podľa odborníkov o to väčšia, že by sa mohla začať realizovať dlho odkladaná politika fiškálnej konsolidácie, pričom Nemecko sa zapája do stimulačného programu, ktorého rozsah je v tejto fáze ťažké odhadnúť. Práve na vývoj v Nemecku by mal citlivo reagovať aj celý stredoeurópsky región. V Česku Coface zhoršila hodnotenie pre kovospracujúci priemysel, v prípade Slovenska je situácia obdobná.

„Slovensko je však oveľa viac závislé od automobilového sektora ovplyvneného clami, ktorý tvorí polovicu celej priemyselnej výroby, a aj priamy vplyv na obchod so Spojenými štátmi je citeľnejší. To je pravdepodobne spolu s nie celkom úspešnými opatreniami na fiškálnu konsolidáciu dôvodom spomalenia rastu slovenskej ekonomiky,“ uviedol Martin Procházka zo spoločnosti Coface.

Fiškálna expanzia v Nemecku podľa neho určite pomôže aj Slovensku, ale nižší rast reálnych miezd, vyššia inflácia a ďalšie vynútené fiškálne opatrenia budú pôsobiť proti akémukoľvek oživeniu. To pritom bude musieť podľa neho nevyhnutne prísť pri predpokladanom deficite verejných financií na úrovni 5,2 percenta hrubého domáceho produktu.