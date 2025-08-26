Ombudsman Róbert Dobrovodský podpísal memorandum s Emile Foundation, ktoré má podporiť ochranu detí zasiahnutých vojnou na Ukrajine. Dokument vytvára rámec pre spoluprácu pri výmene skúseností, metodickej podpore aj príprave odporúčaní pre verejné inštitúcie a medzinárodné organizácie.
Deti patria medzi najzraniteľnejšie obete konfliktov – prichádzajú o domov, vzdelanie aj pocit bezpečia, zdôraznil Dobrovodský. Podľa neho je povinnosťou spoločnosti hľadať spôsoby, ako im vrátiť dôstojnosť a nádej.
Podpis memoranda označil za viac než formálny akt. Je podľa neho jasným posolstvom, že Slovensko nesmie zabúdať na deti unesené Ruskom a musí aktívne hľadať riešenia na ich návrat k rodinám.